Il Comune di Roseto aderisce alla Marcia per la Pace 2023

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito alla Marcia della Pace e della fraternità Perugia/Assisi che si svolgerà domenica 21 maggio 2023 all’insegna del motto “Trasformiamo il futuro” e vi prenderà parte con la partecipazione della Consigliera Simona Di Felice.

“In un momento storico in cui l’Europa è attraversata da oltre un anno da una guerra che sta causando migliaia di morti e tanto dolore in Ucraina è fondamentale ribadire l’importanza della pace e della fraternità tra tutti i popoli e lavorare, tutti assieme, affinché si trovi una soluzione stabile e duratura a questo conflitto fratricida e a quelli che insanguinano tante altre parti del mondo” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e la Consigliera Simona Di Felice.

“Quest’anno la Marcia è dedicata alle giovani generazioni e alla loro formazione per costruire competenze, fiducia e speranza in un mondo in rapido cambiamento, in sintonia con le conclusioni del Summit dell’Onu sulla Trasformazione dell’Educazione dello scorso settembre e con il programma dell’Unesco “Re-immaginiamo i futuri insieme”, tanto che anche quest’anno abbiamo invitato a partecipare i giovani della Consulta provinciale degli Studenti. Si tratta di una manifestazione dall’alto valore che, dal 1961, continua a dare voce alla domanda di pace e di giustizia di centinaia di milioni di persone di tutto il mondo interpellando le coscienze e le responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni, per questo motivo abbiamo aderito con grande piacere all’invito giunto dagli organizzatori”.