Comune di Torre de’ Passeri, nominato il Commissario prefettizio

TORRE DE’ PASSERI – Il prefetto della provincia di Pescara, dr.ssa Gerardina Basilicata, ha nominato oggi, mercoledì 29 maggio 2019, con proprio decreto, il commissario prefettizio, viceprefetto dr. Adolfo Valente, per la gestione provvisoria del comune di Torre de’ Passeri.

La nomina si è resa necessaria a seguito dell’annullamento delle elezioni a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge nel caso in cui, per le elezioni del sindaco, sia presentata una sola lista, come avvenuto a Torre de’ Passeri.