Computer e stampanti a famiglie in difficoltà, l’iniziativa di Ail Pescara

PESCARA – Iniziativa di solidarietà della sezione di Pescara dell’Ail – Associazione Italiana contro le leucemie il linfoma e il mieloma – per contrastare la povertà educativa. Quattro computer e quattro stampanti sono stati donati dall’organizzazione di volontariato ad altrettante famiglie in condizione di marginalità socio-economica, individuate con il supporto della Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne. La cerimonia di consegna è stata organizzata nella sala convegni di Casa Ail, in via Rigopiano, alla presenza del presidente e del vice presidente dell’associazione Domenico Cappuccilli e Antonella De Angelis, dell’Arcivescovo Tommaso Valentinetti, del direttore Caritas Corrado De Dominicis, di volontari e sostenitori.

“La solidarietà è circolare – ha affermato Cappuccilli – Si riceve e si restituisce. Per questo motivo, in collaborazione con la Caritas, abbiamo deciso di restituirla consegnando computer e stampanti a quattro famiglie che, a causa della mancanza di pc e tablet, hanno avuto notevoli difficoltà nella partecipazione alle lezioni scolastiche con la formula della Didattica a distanza”.

Viva gratitudine è stata espressa all’Ail Pescara da monsignor Valentinetti: “Le limitazioni imposte dalla pandemia hanno ulteriormente aggravato il fenomeno della povertà educativa minorile, che è tra le priorità della Caritas da diversi anni – ha sottolineato – Sono moltissime le famiglie che si trovano in difficoltà perché non hanno strumenti sufficienti per seguire le lezioni in Dad. L’Ail ha recepito questa emergenza e ha voluto offrire un sostegno a nuclei familiari da noi indicati”.

Corrado De Dominicis ha ricordato che la Caritas si occupa di contrastare il fenomeno attraverso il centro “El Pelè”, in cui vengono attivati percorsi di inclusione e integrazione per i minori, le strutture specializzate in Bes (Bisogni educativi speciali) e Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) situate in via Monte Petroso, e il progetto “Ribes” (Risorse integrate per i bisogni educativi speciali) in corso in nove regioni tra cui l’Abruzzo.

Alla cerimonia ha partecipato anche il pianista Dario Sciarra che ha eseguito alcuni brani di musica classica.