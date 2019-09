Comitato di Quartiere Annunziata alla ricerca di nuovi candidati

GIULIANOVA – Il Comitato di Quartiere Annunziata il 24 settembre terminerà il proprio mandato iniziato, appunto, il 24 settembre di 3 anni fa. Si intende informare tutti i cittadini che successivamente verranno indette dal Comune le elezioni per il prossimo Comitato di Quartiere Annunziata, dove potranno candidarsi tutti i cittadini residenti o non residenti ma che hanno delle attività nel quartiere. Nel sito internet oppure negli uffici preposti del Comune di Giulianova si potranno richiedere i moduli per la candidatura.

“In questi anni siamo stati sempre al fianco dei cittadini e portato in comune tutte le loro problematiche – spiega l’attuale Presidente del Comitato Rita Ranalli – ed inoltre stiamo cercando nuovi candidati perché non vogliamo che l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni rimanga vano. Per questo bisogna ringraziare tutti i delegati che hanno speso il loro tempo al servizio dei cittadini ed i presidenti Patrizia Casaccia del primo Comitato ed Antonio Fusaro”.

Per qualsiasi informazione potete contattare il Comitato sulla pagina Facebook ufficiale “Comitato Quartiere Annunziata” o all’e-mail comitatoquartiereannunziata@gmail.com.

Nel mese di ottobre verrà svolta un’ultima assemblea del Comitato per portare a conoscenza dei cittadini i prossimi candidati.