Collisioni. Verdi/Dalla all’Auditorium Palazzo Sirena Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Collisioni. Una storia della musica torna con una nuova lezione-concerto su due grandi artisti che hanno lasciato un segno non indifferente nel panorama musicale italiano, Giuseppe Verdi e Lucio Dalla. Questo sarà l’ultimo incontro della seconda stagione di Collisioni e si terrà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 21 presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, inserito come progetto speciale nella programmazione del teatro.

Collisioni è nata a marzo 2022 ed è una delle creazioni originali dell’Associazione Identità Musicali. Il format si propone di raccontare una delle tante possibili storie della musica, attraverso uno scontro, una “collisione”, appunto, fra musica classica e musica leggera di spessore, mettendo a confronto due grandi nomi del panorama artistico internazionale.

L’accostamento Verdi-Dalla parte dal desiderio di ricordare due tra le personalità che hanno contribuito in misura più significativa alla storia della musica in termini di musicalità e vocalità. Se Giuseppe Verdi e Lucio Dalla potessero dialogare, probabilmente si rivolgerebbero gli stessi interrogativi: qual è il ruolo di ciascuno di noi nelle scelte di vita, e qual è il rapporto che esse instaurano con la nostra esperienza passata?

“Alle domande “Da dove vengo?”, “Dove sto andando?” Giuseppe Verdi e Lucio Dalla cercano una risposta nell’autenticità irripetibile dell’io, tradotta musicalmente da una vocalità specifica e caratterizzante. La valorizzazione dell’elemento vocale è in entrambi gli autori un punto-chiave per apprezzarne la grandezza e l’originalità, affidate in primo luogo a tale strumento espressivo”.

A presentare gli incontri e tenere la lezione sarà il direttore artistico di Identità Musicali, Alfredo Bruno. Gli arrangiamenti sono realizzati appositamente da Nick Di Giovanni. Ad esibirsi saranno Nick Di Giovanni (chitarra), Sofia Pirozzolo (violoncello), Kim Ingyeom (Tenore), Emma Tontodonati (Soprano) e il cantante Valentino Aquilano, che in particolar modo interpreterà la vocalità di Lucio Dalla.

Identità Musicali è un’associazione di nuova costituzione (dicembre 2021), nata con duplice scopo: da una parte, sostenere le carriere di giovani musicisti abruzzesi dalla formazione classica, creando occasioni lavorative dentro e fuori la regione Abruzzo, anche attraverso la creazione di un’orchestra, l’Ensemble Baccano. Dall’altra, vuole proporre un’idea più accessibile e inclusiva della musica classica, cercando di associare ad ogni produzione lo sforzo per farla incontrare con la quotidianità del pubblico, con cui cerchiamo di lavorare a stretto contatto.

Info e prenotazioni: www.identitamusicali.it / email: info@identitamusicali.it / tel. 3926909148