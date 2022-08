Il Colibrì Ensemble all’ottavo posto in Italia per la qualità artistica

All’Orchestra da camera di Pescara arriva il riconoscimento del Ministero della Cultura nella graduatoria nazionale

PESCARA – Dopo i successi riscossi con il Morricone Tribute, due sold out prima all’Anfiteatro di Alba Fucens e poi all’Aurum di Pescara, per il Colibrì Ensemble arriva un’altra buona notizia: il Ministero della Cultura ha inserito l’Orchestra da Camera di Pescara all’ottavo posto nel punteggio attribuito alla Qualità Artistica, su 52 complessi strumentali presenti nella graduatoria nazionale stilata dalla Commissione Musica per le prime istanze triennali del Fondo Unico per lo Spettacolo.

Un importante riconoscimento del lavoro svolto dal direttore artistico Andrea Gallo e dalla presidente Gina Barlafante che giunge come fiore all’occhiello della decima stagione concertistica. “Arrivare tra le prime dieci realtà orchestrali in Italia rappresenta un punto di arrivo, ma anche una rampa di lancio per nuovi obiettivi” – spiega la presidente dell’orchestra. “Quando abbiamo iniziato, dieci anni fa, in pochi ci credevano – ricorda il direttore artistico – oggi più che mai il Colibrì c’è, esiste e questo traguardo ne è la conferma”.

La Stagione che prenderà il via l’8 ottobre vede in cartellone 14 appuntamenti da ottobre ad aprile 2023. La campagna abbonamenti è già a buon punto e prosegue online su ciaotickets.com e nei punti vendita in città. Per informazioni è possibile consultare il sito www.colibriensemble.it.