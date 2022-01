Club Alpino Arsita, programma delle attività e novità 2022

ARSITA – Il Direttivo del CAI Arsita – M. Ciotti, presieduto da Renzo Perino, ha presentato ai soci e non il programma delle attività 2022, che si preannuncia variegato e adeguato a soddisfare tutte le esigenze e le passioni dei partecipanti: oltre alle tradizionali escursioni, infatti, sono previste anche iniziative organizzate dal gruppo Speleo e dal gruppo MTB della associazione.

Le principali novità del 2022 saranno cinque: corso nazionale sull’utilizzo della ARTVA, pala e sonda; MAGS winter edition (MTB); per il secondo anno consecutivo “primi passi” arrampicata per bambini; escursione da Rigopiano al rifugio Fonte Torricella in transumanza verticale con la commissione medica regionale del CAI Abruzzo ed uso delle joelette; escursione lungo la Via del Sale.

Il Direttivo rivolge un ringraziamento particolare ai titolati della sezione CAI di Arsita (per la loro infinita disponibilità alla stesura del programma 2022) e ai soci che quest’anno hanno proposto alcune iniziative inserite nel programma delle attività.

Le date potranno subire variazioni per ovvi motivi e per dare la possibilità a tutti di partecipare verranno organizzate attività extra programma, le cui date saranno comunicate anzitempo.

La partecipazione alle attività avverrà secondo il decreto vigente in materia di prevenzione per la diffusione del Covid19.

PROGRAMMA