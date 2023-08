Civiltà tratturi e pastorizia transumante, riunione su progetto valorizzazione

Riunione Operativa a Cugnoli per coordinare e sviluppare il progetto che rientra nella misura B2.2 del Programma Nextappennino – Fondo complementare per le aree colpite dal Sisma 2009 e 2016

CUGNOLI – Il 29 Agosto 2023 – presso il Municipio di Cugnoli – si è tenuto un incontro organizzativo riguardante il progetto “Valorizzazione storico culturale dei comuni contraddistinti dall’asse narrativo della civiltà dei tratturi e della pastorizia transumante”.

Tale progetto, finanziato nell’ambito della misura B2.2 del Programma Nextappennino – Fondo complementare per le aree colpite dal Sisma 2009 e 2016 – vede il Comune di Cugnoli come ente capofila e coinvolge tutti i Comuni dell’Area Omogenea 5: Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena, Popoli e Torre de’ Passeri.

La Società CARSA è partner privato di tale progetto. Tutti i Sindaci dei Comuni dell’area Omogenea n. 5 sono intervenuti all’incontro. Roberto Di Vincenzo, Presidente CARSA ed i tecnici della Società hanno dettagliato il progetto in parola nel corso della riunione che, ha rappresentato un importante momento di confronto tra gli Amministratori per coordinare, nell’ambito del progetto finanziato, un’azione congiunta volta alla valorizzazione turistica dell’intero comprensorio.

Tenuto conto che altri Comuni, appartenenti ai territori di interesse della suddetta progettualità, hanno avuto ulteriori progetti finanziati nella linea B2.2; nello specifico, il Comune di Capestrano – in collaborazione con l’università di Chieti-Pescara – ha sviluppato il progetto “Le terre del guerriero. Parco turistico culturale diffuso e digitale di capestrano: turismo, cultura, arte, paesaggio. Tecnologie, restauri, allestimento e digitalizzazione per una fruizione integrata, inclusiva e sostenibile” e il Comune di Montebello di Bertona ha partecipato, in qualità di Ente aggregato, al progetto del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga “I valori della biodiversità”, il tavolo organizzativo ha rappresentato il primo passo per coordinare il progetto “Valorizzazione storico culturale dei comuni contraddistinti dall’asse narrativo della civiltà dei tratturi e della pastorizia transumante”, con gli altri progetti finanziati – sempre nell’ambito della linea B2.2 – anche nei Comuni dell’area Omogenea.

Dichiara Lanfranco Chiola, coordinatore dei Comuni dell’Area Omogenea 5 e vice Sindaco del Comune di Cugnoli: “Il tavolo odierno rappresenta un momento di rilevante valore che ha permesso a fautori di progetti diversi – che insistono sul medesimo territorio – di “dialogare” tra loro. Il coordinamento congiunto delle azioni delle Amministrazioni, ricadenti nella stessa Area di interesse, permette di condurre concrete azioni comuni, volte alla valorizzazione del territorio, e fornisce al viaggiatore una raffinata offerta completa ed integrata basata sulle eccellenze naturali, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche dell’intero comprensorio. Azioni di tal fatta, che contribuiscono al mantenimento dell’economia e del tessuto sociale dei luoghi, rappresentano un momento fondamentale nel processo di ricostruzione dei Comuni colpiti dal Sisma”.