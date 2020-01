Città Sant’Angelo, progetto “Vita Indipendente”: come presentare domanda

CITTÀ SANT’ANGELO – Sul sito ufficiale del comune di Città Sant’Angelo, è stata pubblicata tutta la documentazione per presentare la domanda per il progetto “Vita Indipendente”, rivolto esclusivamente a persone tra i 18 e i 67 anni con disabilità. Vita Indipendente ha come obiettivo quello di permettere alle persone con disabilità, di vivere e organizzarsi come le persone senza disabilità, consentendo ai famigliari di essere più libere da obblighi assistenziali.

Le domande di adesione al progetto “Vita Indipendente” dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2020. Tutte le informazioni sono presenti sul sito comune.cittasantangelo.pe.it dove è riportata la modulistica da presentare.