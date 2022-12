Città Sant’Angelo, verso l’ampliamento dello spazio museale “Chiavetta”

CITTÀ SANT’ANGELO – La Giunta Comunale angolana ha deliberato in questi giorni di ampliare lo spazio museale espositivo del Museo Civico “Luigi Chiavetta”, coordinato dal Direttore Graziano Gabriele, che si articola in ben quattro sezioni (Piccola Statuaria culturale, Archeologica, Quadri e Arredi Sacri, Arti e Mestieri), con l’utilizzo dei locali siti presso l’edificio “Ex Manifattura Tabacchi”, ubicato nel Centro Storico, Monastero di Santa Chiara.

Città Sant’Angelo, collocata tra i Borghi più Belli d’Italia, ritiene fondamentale valorizzare e promuovere le bellezze architettoniche e paesaggistiche del proprio territorio, oltre che delle realtà museali presenti. Il suddetto intervento è reso necessario anche dal flusso turistico che si sta confermando da numerosi anni su ottimi livelli grazie alla continua valorizzazione del Borgo e all’ideazione di nuovi eventi attrattavi, alla valorizzazione ed il miglioramento della qualità dell’esperienza turistica e soprattutto all’offerta museale.

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “E’ fondamentale per Città Sant’Angelo tutelare e valorizzare il territorio, le sue risorse ambientali e i suoi beni culturali. Alla luce di ciò e del Piano d’azione locale per il turismo sostenibile redatto in favore del Comune, si evince la necessità di valorizzare anche le risorse museali. L’ex Manifattura Tabacchi, recentemente ristrutturata, è attualmente sede di un Museo Laboratorio che persegue l’intento di mantenere sempre aperto lo spazio come laboratorio di sperimentazione e ricerca, utile a tutte le possibili espressioni dell’arte visiva contemporanea. L’Amministrazione lo ha ritenuto un edificio perfetto per ampliare l’offerta museale e culturale angolana utilizzandolo come spazio da aggiungere ai locali in uso al Museo “Luigi Chiavetta”. Un’ulteriore iniziativa per conferire lustro al territorio angolano e soprattutto ampliare la sfera culturale ed artistica del Centro Storico di Città Sant’Angelo”.