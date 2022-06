“Circostanza”, il nuovo brano del rapper Vray [VIDEO]

Da mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e dalle 14 su YouTube con il videoclip ufficiale, “Circostanza“, è il nuovo singolo di Vray, rapper abruzzese classe 2003. Dopo il singolo Turbolenze, pubblicato lo scorso 22 aprile e in seguito alle collaborazioni, durante lo scorso anno, con affermati nomi della scena come Jamil, Young Rame e Dium, il giovane artista torna con questa nuova release dalle liriche infuocate.

In “Circostanza”, Vray prende di mira gli schemi predefiniti della società, dimostrando l’ipocrisia e criticando l’inefficacia di un sistema che, spesso, non riesce a dare prospettive a chi non vuole seguire pedissequamente le sue regole. L’artista, del resto, con il suo percorso, è la prova vivente di chi, seguendo le sue idee e coltivando il suo talento, è riuscito a crearsi delle possibilità e costruirsi un futuro. Nei versi più autocelebrativi del brano, infatti, emerge tutto il sentimento di rivalsa di Vray e la sua volontà di cambiare la realtà che lo circonda.

Su una nuova curatissima produzione firmata dal producer Faith, Vray cavalca il beat in cassa dritta trasportando completamente l’ascoltatore nell’atmosfera adrenalinica del brano. Con “Circostanza”, l’artista dimostra la sua versatilità nel sapersi adattare con disinvoltura su qualunque tipo di sonorità e la sua spiccata capacità nella scrittura che gli permette di padroneggiare ogni tematica.

Fin dal suo Ep d’esordio, 5 Motivi, pubblicato nel 2021, il progetto musicale di Vray è stato accolto calorosamente dal pubblico della scena urban. Questo nuovo singolo è, infatti, un nuovo attesissimo tassello del percorso del giovane talento abruzzese.

Il videoclip ufficiale di “Circostanza”, diretto da Federico Casarella & Lorenzo Olivieri, prodotto da Bigstone e in collaborazione con IACO, è disponibile su Youtube dalle ore 14 di venerdì 17 giugno.

CREDITS

Testo: Vray

Produzione: Faith

Registrazione e Mix: Stefano Lelli, presso La Baia dei Porci (TE)

Master: Massive Arts Studios Srl (MI)

Regia: Federico Casarella & Lorenzo Olivieri

Produzione video: Bigstone

BIO – VRAY

Vray è un artista abruzzese, classe 2003, originario di Teramo. Appena diciassettenne pubblica il suo primo Ep, 5 Motivi, pubblicato il 22 Aprile 2021, distribuito da Artist First ed in collaborazione con RKH Studio. In questo primo progetto, l’artista racconta episodi del suo vissuto, in particolare, emerge la vicenda della lite che lo ha portato a subire diverse coltellate ed a rischiare la vita. In seguito alla pubblicazione del suo progetto, diversi esponenti di punta della scena urban nazionale notano il giovane rapper per il suo talento. Nascono così le collaborazioni con Jamil, un importante viatico per il giovane rapper, e con Young Rame e Dium. Durante la sua adolescenza, Vray è stato influenzato da artisti come: Club Dogo, Marracash, Fabri Fibra ed Emis Killa. Ha un forte legame con il rap del passato e dimostra un’attitudine cruda e diretta che, tuttavia, lascia trasparire la sua poetica ispirata. Un’altra caratteristica peculiare dell’artista è la sua forte predisposizione agli show live, attività che dopo il lockdown ha potuto finalmente riprendere portando sul palco tutta la sua energia e la sua passione per la musica. Dopo l’uscita del singolo, “Turbolenze”, pubblicato il 22 Aprile e accompagnato dal videoclip ufficiale che ha spopolato sul web ottenendo quasi 250mila visualizzazioni, Vray torna con il nuovo brano.

TESTO DI CIRCOSTANZA – VRAY

Ho corso da solo

nella strada buia

Non ci credevano

Urlavano studia

Con mio fratello ho cacciato la furia

Ci mangio ogni cosa

Ci prendo la giungla

Tu non mi fotti ti metto al tuo posto

Il sentimento non e’ corrisposto

Ho amato più volte persone sbagliate

Quindi le tro** al massimo le fotto

Non ho mai fatto gli arresti

Ma il mio cervello c’ha un arresto in corso

E non offenderti se non ricordo

La faccia da pirla che porti sul volto

Gira e rigira nello stesso posto

Mi sono tolto gli infami di torno

Porto calore come fosse agosto

In mezzo alle sue gambe mo

C’è il mare mosso.

Cambia la circostanza

Se cambi la prospettiva

Come ci aiuta l’Italia

La salute mentale é collettiva

Uso gocce per l’ansia

Faccio una lotta continua

Ma in questa battaglia

Portano tutti in mano un mitra

Cambia Si la circostanza

Se cambi la prospettiva

Come ci aiuta l’Italia

La salute mentale é collettiva

Uso gocce per l’ansia

Faccio una lotta continua

Ma in questa battaglia

Portano tutti in mano un mitra.

Mentalmente stavo finito

Non ragionavo

Nemmeno più uscivo

Volevo far bene ma ho fatto un casino

Chiuso al quarto Piano

Svampa il condominio

La verità la dico se scrivo

Mi sono sbattuto ho cambiato il destino

C ho avuto fame sono stato aggressivo

Non mi fotte un caz** se puntate il dito

E da mo

Sto sveglio fino all Alba

Un altro Bong

Di problemi e di ignoranza

Boom Bap solo quando rappo forte

Tip tap arriva nelle notte

Perché queste streghe sono tutte zocc***

Niente calza solo pallottole.

Cambia la circostanza

Se cambi la prospettiva

Come ci aiuta l’Italia

La salute mentale e’ collettiva

Uso gocce per l’ansia

Faccio una lotta continua

Ma in questa battaglia

Portano tutti in mano un mitra

Cambia Si la circostanza

Se cambi la prospettiva

Come ci aiuta l’Italia

La salute mentale é collettiva

Uso gocce per l’ansia

Faccio una lotta continua

Ma in questa battaglia

Portano tutti in mano un mitra.