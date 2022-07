“Cinque racconti e una fiaba”, la presentazione del libro a Silvi

SILVI – Avrà luogo sabato 23 Luglio alle ore 17.30 all’Agriturismo D.Fiore di Silvi (TE), la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” della giornalista e scrittrice Edda Migliori. Un incontro seguito da un tea time con degustazione a base di tè e assaggi in una location particolarmente suggestiva caratterizzata dalla presenza di campi di lavanda i cui colori e profumi si mescolano con quelli della salsedine e del mare.

In “Cinque racconti e una fiaba” l’autrice affronta temi importanti, reali, toccanti e profondi; racconta di origini da ritrovare, di antichi insegnamenti dei nonni, di ritorni alla propria terra, di rispetto per il lavoro, di sacrifici e tanto sudore, di vigneti da “accudire” e di terre da coltivare, all’insegna di “Pane e fatije”, ovvero “Pane e lavoro”.

Le storie narrate si svolgono nel territorio abruzzese. L’autrice, natia di quei luoghi e che per studio e lavoro si è trasferita nella metropoli milanese, fino poi a ritornare nella terra di origine, fa parlare i propri protagonisti con frasi e dialoghi nel suo dialetto, ovviamente scrivendone la traduzione al seguito.

Infine conclude questo suo lavoro con una fiaba, anch’essa con richiami molto espliciti alla natura, ai boschi e ai campi incontaminati. Protagonisti sono una Coccinella e un Tronco cavo che in modo simpatico, gentile e leggero, ci “parlano” di valori come l’amicizia e la solidarietà, a cui troppo spesso non riconosciamo il valore e l’importanza che meritano. Sperando che “Arriverà la Primavera” e che i paesaggi, patrimonio inestimabile e a volte incompreso dall’uomo, tornino presto a dare i loro frutti.

Sfogliando questo libro “assaporiamo” la semplicità, la bontà, la purezza e la genuinità di antichi sentimenti, odori e sapori di cui purtroppo non riusciamo più a godere; non riusciamo più a sentirli perché assuefatti da un mondo che non lascia vie di fuga, non lascia il tempo per riflettere e gioire delle cose veramente importanti. Questo libro vuole metterci in stand by per un po’, permettendoci di riscoprire le nostre vere “radici”.

Presente alla presentazione l’autrice Edda Migliori. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Sabato 23 Luglio 2022 ore 17.30 Agriturismo D.Fiore Contrada Piane Maglierici, 70 SILVI (TE)

Dopo la presentazione seguirà una degustazione a base di tè e assaggi preparati dalle sapienti mani di Mary