Cimitero di Cartecchio, orario ingressi per diversamente abili

TERAMO – Ampliati orari e giorni di accesso al cimitero di Cartecchio per i diversamente abili. Il Sindaco Gianguido D’Alberto e all’assessore Ilaria De Sanctis, all’approssimarsi della ricorrenza della commemorazione dei defunti, hanno inteso estendere anche ai giorni prefestivi e festivi la possibilità di accesso alle categorie più fragili con proprio mezzo munito di regolare contrassegno.

Dando seguito a ciò, pure per interessamento del Consigliere Emiliano Carginari, la Teramo Ambiente ha ampliato e integrato l’orario di apertura già disposto nei giorni passati, estendendolo appunto ai prefestivi e festivi.

Il calendario settimanale degli ingressi per le auto, pertanto è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00;

il venerdì anche dalle ore 13:30 alle ore 15:30;

il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30;

la domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30;

Tale disposizione sarà garantita a partire da domenica prossima 17 ottobre.

Il Sindaco rimarca come: “Dopo tante richieste, e ora che la situazione si è stabilizzata e ordinata, abbiamo ritenuto, come d’altronde avevo già fatto in precedenza, di allargare ulteriormente orari e opportunità, consentendo alle fasce più deboli di entrare con maggiore frequenza al cimitero. La tutela dei cittadini più fragili si attua con la certezza della garanzia dei loro diritti, come abbiamo voluto assicurare anche in questo caso”.