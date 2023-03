Ciao Darwin 2023 a Pescara: come partecipare al casting

Il 12 aprile 2023 si svolgerà il casting per prendere parte alla trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis: i contatti utili

PESCARA – In occasione della nuova stagione di “Ciao Darwin” sono aperti i casting, previsti per 12 aprile, per partecipare come Cantanti e musicisti di musica melodica italiana, Mamme Over 40, Lavoratori (mestieri usuranti), Modelli e Modelle, Persone di fede, Tradizionalisti, Taglie forti uomo/donna, Pigri, Gamers, Chi pratica occultismo-olismo-esoterismo, Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare, Traditi in amore, Persone stravaganti e anticonformiste …e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”. Di seguito andiamo a vedere le modalità per la partecipazione al noto programma di Paolo Bonolis & Luca Laurenti in programma su Canale 5.

Come partecipare a Ciao Darwin

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) è necessario: inviare una email a d.bonolis@sdl2005.it con i propri dati anagrafici, recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).