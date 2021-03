Chieti, tornano fruibili tutte le categorie merceologiche di vendita

Si torna alla vendita sotto il controllo di Polizia Municipale e protezione civile. Sindaco Ferrara e Assessore Pantalone: “La sicurezza è la nostra priorità. Al lavoro anche su nuovi posteggi”

CHIETI – Monitoraggio congiunto della Polizia Municipale e della Protezione civile comunale sui mercati cittadini, di nuovo fruibili ad altre categorie di vendita con il rientro della città nel regime della zona arancione.

“Agli operatori va il nostro più sincero in bocca al lupo, ma anche l’invito a fare in modo che le vendite si svolgano in piena sicurezza – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Si tratta di una priorità che promuoveremo a prescindere dal Covid, stiamo infatti a buon punto con il piano sicurezza a cui lavoriamo con la categoria da gennaio. Stiamo considerando tutti gli aspetti utili ad agevolare gli operatori, anche per dare risposte che sono attese da anni. Fra queste stiamo lavorando con gli uffici per valutare la possibilità di assegnare in massima trasparenza alcuni nuovi posteggi che si rendono disponibili con un bando per consentire la più ampia partecipazione. Non saranno molti posti, ma è un passo atteso da anni dalla categoria, con la quale stiamo lavorando all’aggiornamento dell’organizzazione, a maggior ragione dopo la pandemia, che ha dettato nuove regole e nuovi spazi su cui ridisegnar l’attività mercatale”.

Foto di repertorio