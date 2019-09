Chieti, sopralluogo impianti sportivi comunali Colle dell’Ara e Santa Filomena

Lo hanno effettuato ieri il Sindaco Di Primio e la dott.ssa De Donato, Curatore del fallimento del Cus

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio ieri mattina, con la dott.ssa Silvana De Donato, nominata dal Tribunale di Chieti Curatore del fallimento del Cus Chieti, ha effettuato un sopralluogo presso gli impianti sportivi comunali di Colle dell’Ara e Santa Filomena non accessibili, al momento, alla collettività.

«Grazie alla sensibilità del Curatore e del Giudice Delegato – commenta il Sindaco – questa mattina ho effettuato un sopralluogo presso le due strutture sportive comunali di Colle dell’Ara e Santa Filomena. Chieti torna in possesso dei suoi Palazzetti e le società che fino ad oggi li hanno utilizzati potranno presto rientrarvi. Due impianti fondamentali per lo sport cittadino dei quali non può non ricordarsi anche il valore sociale, visto il gran numero di giovani che ne fa uso. Nel corso di questa settimana – sottolinea il Sindaco – verranno pianificate le procedure per i nuovi affidamenti degli impianti».