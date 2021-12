Chieti, rapina al distributore del 16 novembre: individuato il complice

CHIETI – Il Personale appartenente alla Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Chieti, ha tratto in arresto un 46enne pregiudicato residente in provincia di Pescara, in quanto ritenuto responsabile in concorso con un trentottenne pescarese, già tratto in arresto della squadra mobile lo scorso 2 dicembre della rapina perpetrata nel pomeriggio del 16 novembre 2021 ai danni di un distributore di carburanti di Chieti Scalo.

In tale circostanza, un individuo travisato con mascherina anti covid e cappellino da baseball armato di un oggetto simile ad un manganello estensibile ed acuminato, aveva minacciato l’ha detto il rifornimento unico presente in quel momento, intimandogli di consegnare il borsello custodito all’interno della tasca del suo giubbotto contenente l’incasso della giornata corrispondente a circa €4000.

Al rifiuto del predetto, il rapinatore, con mossa fulminea e sotto la minaccia dell’arma impropria riusciva ad impossessarsene sfilandoglielo dalla tasca e dandosi alla fuga.

Le indagini immediatamente spedite dalla Squadra Mobile di Chieti, la visione delle immagini di videosorveglianza acquisite sia presso l’impianto e nelle strade vicine, facevano emergere la presenza di un complice che attendeva all’interno di un’autovettura, il quale aveva accompagnato sul posto il malvivente per poi, subito dopo la commissione del reato caricarlo nuovamente in macchina e fuggire in direzione Pescara.

A seguito dell’arresto dell’autista dell’autovettura in questione, operato da personale di questa Squadra Mobile in esecuzione della misura cautelare disposta dal gip presso il Tribunale di Chieti in data 2 dicembre 2021, veniva identificato anche il complice, ovvero l’esecutore materiale della rapina, tratto in arresto nella giornata di ieri.

L’attività di indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti – Sostituto Procuratore dottor Giancarlo Ciani le cui risultanze sono state accolte dal Gip Presso il tribunale di Chieti dottor Luca De Ninis o l’emissione dell’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dopo Le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa lavoro di Vasto.