Chieti, primo incontro tra parti sociali e personale dell’Arma

CHIETI – l Segretario Generale della Regione Abruzzo UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri Alessandro Marconi, esprime la massima soddisfazione per favore riscontrato dal primo e proprio incontro tra parti sociali e personale dell’Arma avuto luogo il 14 aprile scorso all’interno del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Chieti. Sguardo avanti e dialogo costantemente aperto al confronto, questo è il sincero auspicio che viene rivolto dal Sindacato Militare.

Nell’occasione, il Segretario Generale UNARMA ASC Antonio Nicolosi che ha presieduto l’incontro, ha focalizzato l’attenzione sul tema “previdenza complementare”. Ospite d’eccellenza ed esperto del settore Fabrizio Di Mattei, Segretario Generale del Fondo Pensione PRE.SI.DI. che ha poi illustrato nel dettaglio l’intero progetto e risposto ai quesiti dei partecipanti. Il Fondo, costituito ad hoc per dare una risposta efficacie alle ormai indifferibili esigenze dell’intero comparto Difesa e Sicurezza, annovera, a garanzia dello stesso, unitamente ad esponenti delle sigle Sindacali aderenti, anche dirigenti UNARMA ASC qualificati. Il Fondo, ha come obiettivo la costituzione di uno strumento di protezione contro il costante deterioramento del potere d’acquisto delle pensioni che oramai affligge in maniera cronica l’intero comparto.

UNARMA, ha poi voluto rivolgere un doveroso ringraziamento al Generale B. Stefano Paolucci, Comandante del Centro Nazionale Amministrativo che, con estrema cordialità e disponibilità, ha consentito lo svolgimento dell’evento all’interno della sua Struttura.