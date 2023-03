Chieti, nuovo mercato al Villaggio del Mediterraneo: si lavora alla delibera

Villaggio Mediterraneo, l’iter avviato. Sindaco e assessore Pantalone: “Soluzioni a vantaggio della città e del comparto commerciale”

CHIETI – Decolleranno subito le prime richieste avanzate dagli operatori del mercato del venerdì, a fronte dell’incontro avuto la settimana scorsa con l’Amministrazione. Intanto si lavora alla delibera per l’istituzione del nuovo mercato che sarà ubicato al Villaggio del Mediterraneo.

“Stiamo recependo le richieste degli operatori e della cittadinanza – così il sindaco e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – In merito al mercato del venerdì, in sinergia con l’assessore alla Mobilità Stefano Rispoli e con la Panoramica, si sta procedendo all’adeguamento delle corse dei bus, in modo da far guadagnare tempo agli espositori per liberare l’area a fine mercato, presto ufficializzeremo le novità a cui gli uffici stanno già lavorando con tempi stretti, com’è giusto che sia, perché vogliamo dimostrare il nostro concreto interesse al dialogo e al buon funzionamento di quello che è uno dei mercati di punta del territorio. Per quanto riguarda il Villaggio del Mediterraneo, gli uffici stanno preparando la delibera che porterà in Giunta l’ufficializzazione della nascita del nuovo mercato del lunedì e della sua localizzazione, abbiamo anche intenzione di mettere un carattere di preferenza a vantaggio dei mercatali del venerdì nell’avviso che seguirà all’approvazione da parte dell’esecutivo, in modo da avere subito un buon numero di espositori e una varietà merceologica ampia. Se non ci saranno particolari problemi, contiamo di esaurire questo percorso burocratico entro un mese, possa essere pubblicato l’avviso che consentirà agli operatori di aderire a questa opportunità che ci è stata richiesta dalla gente e per cui abbiamo già le prime richieste di informazioni da parte di diversi addetti ai lavori”.