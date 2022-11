Chieti, nuova graduatoria degli assegnatari degli alloggi ERP

Ferrara e Raimondi: “A giorni la pubblicazione della nuova graduatoria degli assegnatari. In questi due anni di governo abbiamo ripristinato regole e procedure per il diritto agli alloggi”

CHIETI – Sarà pubblicata la prossima settimana la graduatoria degli assegnatari degli alloggi ERP sia di competenza comunale, sia Ater.

“Si tratta di uno strumento atteso che riporterà ordine nel settore e regole certe – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche della Casa Enrico Raimondi – Sta per finire un’attesa lunga, l’ottobre dell’anno scorso abbiamo fatto il nuovo bando per la ricomposizione della graduatoria dove confluiscono sia gli alloggi del Comune, sia quelli dell’Ater. Al contempo abbiamo coinvolto i Caf e patronati per acquisire più agevolmente le domande, vista anche la carenza degli organici comunali che dobbiamo fronteggiare sin dal primo giorno di governo. Tali domande sono state oggetto di una pre-istruttoria da parte del Comune, per poi essere trasmesse alla Commissione alloggi istituita presso l’ATER e presieduta, com’è noto, da un magistrato in pensione indicato dalla Regione e da componenti attinti dalle parti sociali e dagli enti, per il Comune c’è il consigliere Silvio di Primio.

La Commissione dovrebbe riunirsi nei primi giorni della prossima settimana per esaminare alcune domande e dirimere tutti i dubbi, nonché per effettuare sorteggio degli assegnatari risultati a pari punteggio, secondo quanto stabilisce la legge regionale n. 96 del 1996, in modo da arrivare rapidamente alla stesura finale della graduatoria degli alloggi ERP, che ha validità quadriennale con aggiornamento biennale, nel caso di modifiche della situazione. Si tratta di un documento che supera la vecchia lista e che quindi consentirà al nostro Ufficio case, in base alle comunicazioni circa gli immobili di proprietà Ater disponibili, di procedere all’assegnazione agli aventi diritto. La nostra azione di riordino del settore non si è mai fermata, entro il 31 dicembre saranno pubblicati gli atti per l’affidamenti dei lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno gli alloggi comunali di via degli Ernici, via Maiella e altri per un ammontare di oltre 3 milioni di euro attinti dai fondi CIPE.

Per gli altri immobili, con l’Unità di progetto che abbiamo istituito stiamo facendo i controlli sulle condizioni per l’abitabilità, perché la nostra linea è quella di non affidare case che non siano pienamente agibili e in base al lavoro fatto siamo venuti a conoscenza della situazione e stiamo approntando risorse per le certificazioni necessarie laddove è possibile. Un lavoro importante, perché mai fatto prima d’ora, tant’è che l’Unità sarà prorogata per altri 6 mesi, perché siamo riusciti a renderla davvero efficace, coordinando le attività del servizio Patrimonio e immobili, a quelle dell’Ufficio casa e della Polizia Municipale che sono tutti parte di questo speciale organismo. Un lavoro efficace oltre che utile e inedito, a dimostrazione dell’attenzione che per la prima volta l’Amministrazione comunale ha riservato a questo tema”.