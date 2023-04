Chieti, messa in sicurezza del manto stradale: partono i lavori

Sindaco Ferrara e assessore Rispoli: “Abbiamo risorse limitate, ma cercheremo di agire su tutto il territorio, partendo dalle situazioni più critiche”

CHIETI – Partiti stamani i primi a interventi di manutenzione del manto stradale. Con i fondi a disposizione si agirà su: via Asinio Herio, via Salomone, via Olivieri, Pietragrossa, via dell’Unità d’Italia, Colonnetta, via Ricciardi (secondo tratto), via Pescara, via Maiella, via Paolucci, via Santa Maria Calvona, viale Amendola, viale Europa, il marciapiede di via Amiterno, via Nicola da Guardiagrele, via San Camillo De Lellis.

“Sono partiti stamane i primi interventi per la manutenzione del manto stradale di diverse strade cittadine – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Abbiamo voluto iniziare da via Asinio Herio e via Silvino Olivieri, ma si procederà speditamente anche con altri fronti, perché le criticità che ci hanno segnalato sono tante e cercheremo di affrontare quelle più importanti con questa parte di finanziamenti. Al momento abbiamo affidamenti per circa 400.0000 euro, ma i settori sono al lavoro per reperire altre somme da avanzi di bilancio e vecchi mutui, al fine di poter intervenire anche su altre zone che necessitano di interventi urgenti e speriamo di poter dare buone nuove anche su quelli. Per riuscire allo scopo abbiamo attivato un dialogo anche con il Ministero dell’Interno, perché la mancanza di una manutenzione costante e negli anni sulle nostre strade ha determinato i tanti e gravi problemi di oggi. Ora che il meteo è favorevole e le temperature consentono un’azione a maggiore tenuta, sono partiti i lavori su più strade cercando di mantenere la viabilità aperta”.