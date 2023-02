Chieti, mercato del venerdì: determina fissa la nuova localizzazione

CHIETI – Pubblicata stamane la determina che definisce la nuova ubicazione del mercato del venerdì lungo via della Liberazione e via XXIV maggio.

“Proseguiamo decisi su quella che riteniamo la posizione che assicura una maggiore funzionalità al mercato – riferisce l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – e quella capace di ridurre le criticità della precedente localizzazione, come ci confermano anche le associazioni di categoria sentite prima, durante e dopo lo spostamento e gli addetti ai lavori. Confermiamo la nostra volontà di agevolare la visibilità di questo mercato e di tutti gli altri mercati rionali cittadini che rappresentano un importante valore aggiunto per la città, attraverso un vero e proprio progetto di marketing che arrivi alla “brandizzazione” dell’intera offerta mercatale cittadina, in attesa di acquisire proposte in tal senso per dare il là a un progetto unico, attrattivo e rispondente alla qualità e alla storicità dei nostri mercati e al valore che essi hanno per la comunità cittadina”.