Chieti, il presidente della Provincia su strada provinciale Lanciano – Fossacesia

LANCIANO – Il presidente della Provincia di Chieti è intervenuto sulla questione dalla richiesta del passaggio della provinciale Lanciano Fossacesia all’Anas. Si legge di seguito nella nota:

“In merito alla richiesta del passaggio della provinciale Lanciano Fossacesia all’Anas mi corre l’obbligo di puntualizzare che la Provincia da oltre tre anni ha inoltrato la proposta di trasferimento di questa importante arteria all’Anas dopo riunioni e solleciti dei sindaci interessati, tra cui il sottoscritto. Fu il presidente D’Alfonso insieme alla Provincia da me presieduta a proporre un elenco di strade da riconsegnare all’Anas.

La scelta per l’anno 2018 non ha previsto l’inserimento della ex 524 in quanto i chilometri stradali disponibili non erano sufficienti a soddisfare le richieste della Provincia e sono stati destinati alla ex SS 84 San Vito Forchetta Palena, alla Fondo Valle Alento, alla strada provinciale Passolanciano Maielletta e altri tratti. Per l’anno in corso oltre al tratto Lanciano Fossacesia, già inserito, abbiamo aggiunto altre strade provinciali che insistono nei vari distretti. Restiamo in attesa della valutazione dei responsabili Anas che ringraziamo per la disponibilità e per i lavori in gran parte realizzati di riasfaltaura e messa in sicurezza.

Intanto la Provincia ha predisposto, con i fondi del Masterplan, individuati dalla precedente giunta regionale, la somma di 280.000 euro per la Lanciano Fossacesia”.