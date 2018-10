Chieti, giochi per bambini nei parchi pubblici: al via gli interventi di manutenzione

Riguarderanno sette parchi pubblici attrezzati cittadini. Verranno messi in sicurezza entro 30 giorni dall’inizio dei lavori per un importo di 11mila euro

CHIETI – L’Assessore ai Lavori Pubblici di Chieti, Raffaele Di Felice ha annunciato che partiranno tra qualche giorno, compatibilmente con le condizioni climatiche, gli interventi di manutenzione speciale per il ripristino dei giochi per bambini collocati in sette parchi pubblici attrezzati cittadini.

«L’Ufficio Tecnico Comunale (Servizio Verde Pubblico) a seguito di una apposita redazione, ha stilato la perizia dei lavori e dei rimpiazzi delle attività ludiche nei seguenti parchi comunali: Parco giochi Villa Comunale, Parco giochi De Meis, Parco giochi via Amiterno, Parco giochi scuola dell’infanzia Brecciarola, Parco del Tricalle, Parco giochi Madonna del Freddo, Parco giochi Celdit.

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria per un importo economico di circa 11mila euro – specifica l’Assessore – affidati alla ditta Urbania srl che, in circa 30 giorni, provvederà alla messa in sicurezza, sistemazione o sostituzione dei giochi o di alcune sue componenti essenziali, verniciatura delle superfici in legno. In alcune aree – aggiunge l’Assessore – si provvederà anche alla messa in opera di pavimentazione antitrauma».