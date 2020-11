Chieti, Consiglio Comunale: l’odg del 27 novembre 2020

CHIETI – Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari riunitasi in data odierna, in modalità telematica ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. 17.3.2020, n. 18, in esecuzione della propria disposizione prot. 70713 del 28 ottobre 2020;

visto l’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Convoca

in seduta straordinaria di 1^ convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, come da disposizione sopracitata, per venerdì 27 novembre 2020, alle ore 8.30 ed in prosecuzione anche oltre le ore 24.00 e fino all’esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, per discutere l’o.d.g. di seguito riportato.

Si avverte sin d’ora che, qualora la seduta dovesse risultare infruttuosa per mancanza del numero legale, la seduta di 2^ convocazione si terrà lunedì 30 novembre 2020, alle ore 8.30 ed in prosecuzione anche oltre le ore 24.00 e fino all’esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

O.d.g.:

1) Ratifica Delibera di G.C. 06.11.2020 n. 15: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022.

2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

3) Accertamento, riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio – Art. 193, comma 2, ed art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 78/2020 dipendente N. L. nella controversia promossa contro il Comune di Chieti.