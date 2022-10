Chieti calcio femminile, gratis l’ingresso contro Salernitana e Lecce

CHIETI – Sì della giunta all’utilizzo dello Stadio Angelini per due importanti eventi del campionato di calcio femminile. Il 30 ottobre si giocherà dunque in casa la partita fra il Chieti e la Salernitana e il 13 novembre la squadra sfiderà il Lecce.

“Si tratta di un vero e proprio sostegno a questa compagine importante della nostra città – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – con la quale abbiamo interloquito per trovare il modo di creare sinergie a vantaggio della comunità. Subito ci siamo concentrati sull’alto valore educativo della disciplina che forma bambine delle primarie della città, oltre alle ragazze tesserate con il Settore giovanile nero-verde. Con il sindaco Ferrara abbiamo ricevuto le istanze della Asd, chiedendo loro di lavorare insieme e di proporre al Comune attività realizzabili. Da qui la proposta di riportare in casa le partite più strategiche e importanti del campionato e così accadrà a breve, il 30 ottobre e il 13 novembre. Si tratta di due gare importanti del campionato della prima squadra, che fino ad oggi era stata costretta ad emigrare nei centri vicini e di un sostegno ulteriore allo sport giovanile e a chi investe sui giovani che ci vede in trincea dal primo giorno e che alimenta l’attività svolta in questi due anni per rendere fruibili tutti gli impianti sportivi cittadini e dare spazio a tutte le realtà che consentono ai giovani di fare sport e ricrearsi”.