Chieti, l’appello di aiuto di un ragazzo diversamente abile

CHIETI – I diritti dei cittadini, soprattutto delle categorie più deboli, negli ultimi anni stanno diventando sempre più teorici e sempre meno reali. A tal proposito, oggi il “Censorino Teatino al servizio del Cittadino” ha raccolto l’appello di aiuto di un ragazzo diversamente abile residente in Via per San Giovanni Teatino che vive in carrozzella e che può svolgere le funzioni vitali solo attaccato a un respiratorie e la vita quotidiana solo con l’ausilio di un busto.

Da dopo la fine del lockdown Covid19, ha ripreso le terapie riabilitative domiciliari da maggio 2020 che gli offre il Centro S. Agostino della Fondazione Paolo VI (convenzionato SSN), sito a Chieti nello storico rione di Santa Maria, ma ha dovuto interromperle e attualmente si trova in difficoltà, poiché ha estremo bisogno di personale professionale qualificato che venga la mattina a fare la riabilitazione quando c’è anche l’assistente di Chieti Solidale che sa come montare il busto che Massimiliano indossa sul suo delicato apparato muscolo – scheletrico, poiché fino ad oggi, secondo quanto raccontatoci dal ragazzo e dalla sua famiglia, i fisioterapisti del Centro S.A gostino non hanno mai montato il busto, probabilmente per timore di fargli del male; ma, attualmente, il centro riabilitativo, secondo quanto ci ha raccontato Massimiliano coadiuvato dagli anziani genitori, non ha personale disponibile negli orari mattinieri da lui richiesti e, pertanto, ha contattato il “Censorino Teatino al Servizio del Cittadino” per lanciare un grido d’aiuto e chiedere al Presidente e al Direttore della Fondazione Paolo VI, anche magari tramite la vicina sede pescarese, di sopperire al suo problema. Altrimenti, Massimiliano sarà costretto a rivolgersi ad altra struttura, convenzionata col sistema sanitario nazionale, che possa aiutarlo.