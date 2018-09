Chieti, il 12 settembre la presentazione di “Resto al Sud”

Nell’ambito del roadshow Anci-Invitalia, presso la Camera di Commercio di Chieti-Pescara,sarà illustrato lo strumento che offre nuove opportunità per giovani imprenditori .Previsti incontri con gli esperti di Invitalia

CHIETI – Il 12 settembre 2018, alle ore 10.00, a Chieti si terrà il roadshow di Invitalia (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la presentazione di “Resto al Sud”, il nuovo strumento per giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno, gestito da Invitalia con una dotazione finanziaria di 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Nella Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, in piazza G.B.Vico, si susseguiranno gli interventi del Sindaco di Chieti e Vice Presidente Nazionale ANCI, Umberto Di Primio, del Presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Mauro Angelucci, e del Presidente ABI Abruzzo, Gianluca Jacobini. Le conclusioni saranno affidate a Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia.

Sono previsti incontri tra singoli imprenditori interessati al progetto ed esperti Invitalia. È possibile prenotarsi entro lunedì 10 settembre inviando una email all’indirizzo eventi@invitalia.it specificando nell’oggetto “Resto a Chieti, Resto al Sud!”

Il programma “Resto al Sud” offre sostegno ai giovani under 36 per avviare attività di produzione di beni e servizi sul territorio delle 8 regioni del Sud.

Resto a Chieti, Resto al Sud!

I nuovi incentivi di Invitalia per i giovani imprenditori

Mercoledì, 12 settembre 2018

Camera di Commercio Chieti-Pescara – Sala Cascella

CHIETI – Piazza G.B. Vico, 3

10.00 ACCREDITO OSPITI

10.30 Saluti di benvenuto e inizio lavori

Umberto Di Primio, Sindaco Comune Chieti e Vice Presidente ANCI

Mauro Angelucci, Presidente Camera di Commercio di Chieti-Pescara

Intervengono

Gianluca Jacobini, Presidente ABI Abruzzo

‘Un’idea, una storia’: i racconti dei giovani imprenditori

12.00 CONCLUSIONI

Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia

12.00/13.30 A partire dalle ore 12.00 incontri One to One

Per info e prenotazioni agli incontri One to One scrivere all’indirizzo email: eventi@invitalia.it

specificando nell’oggetto “Resto a Chieti, Resto al Sud!”

INGRESSO LIBERO

Per questioni organizzative, si prega di prenotare gli incontri entro e non oltre lunedì 10 settembre.