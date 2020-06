Chiese Aperte 2020, a Lanciano corso di formazione: programma

Da venerdì 3 luglio 2020 e fino a settembre si svolgerà il corso per circa 30 partecipanti e che si svolgerà on line utilizzando la piattaforma Google Meet, la piattaforma di Google per le riunioni online, per complessive 40 ore

LANCIANO – “Avere la possibilità di trovare le chiese aperte è una grande ricchezza e una grande opportunità perché ci permette di mettere a fuoco dei punti importanti del nostro essere uomini e donne e del nostro essere cristiani” con questa dichiarazione Mons. Emidio Cipollone ha presentato le attività dell’Associazione La Santa Cassa per il 2020: la quarta edizione del corso di formazione per i volontari per i Beni Culturali ecclesiastici e il percorso “Lanciano Città eucaristica” sul portale dei Beni Culturali della Chiesa Cattolica.

L’associazione di volontariato “La Santa Casa” di Lanciano intende realizzare nel corso dell’anno 2020, avvalendosi di professionalità riconosciute nel campo, un Corso di formazione per operatori volontari per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto e degli istituti culturali diocesani relativamente ai beni culturali ecclesiastici.

Il corso teorico, destinato a circa 30 partecipanti e che si svolgerà on line utilizzando la piattaforma Google Meet, la piattaforma di Google per le riunioni online, per complessive 40 ore, in cui verranno trattate tematiche strettamente attinenti il patrimonio storico artistico dell’Arcidiocesi e non solo, le normative che regolano il settore dei beni culturali ecclesiastici.

Materie oggetto del percorso formativo saranno: i beni culturali ecclesiastici, il patrimonio artistico della Diocesi di Lanciano–Ortona, il patrimonio monumentale della Diocesi di Lanciano–Ortona, il museo, il restauro, la custodia, la tutela, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione dei contenitori e dei contenuti.

Il Corso di formazione si svolgerà da venerdì 3 luglio 2020 e terminerà nel mese di settembre, articolandosi in due incontri settimanali. É previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

L’iniziativa è realizzata con patrocinio del Comune di Lanciano, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, l’Unpli della Provincia di Chieti e con il contributo di BCC Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina.

Per informazioni, è possibile visitare il sito diocesano www.diocesilanciano.it oppure si può contattare direttamente l’Associazione La Santa Casa al 338 9852635 o all’indirizzo lasantacasalanciano@gmail.com.

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 2020

26 GIUGNO 2020 ore 11:00

Sala Convegni del Palazzo Arcivescovile

Mons. Emidio Cipollone (Arcivescovo Diocesi di Lanciano – Ortona)

Saluti

Francesco Teodori (Presidente associazione “La Santa Casa”)

Presentazione del corso per i volontari 2020

Domenico Maria del Bello e Ada Giarrocco

Presentazione del sito Percorso d’arte e di fede “Lanciano città eucaristica: alla scoperta di due miracoli tra luoghi, riti e tradizioni” sul portale BeWeB – Beni ecclesiastici in web.

3 LUGLIO 2020 ore 15:00/18:00

Maurizio Quagliuolo (Segretario Generale di HERITY International)

Teoria dell’informazione e accessibilità del messaggio.

4 LUGLIO 2020 ore 10:00/13:00

Maurizio Quagliuolo (Segretario Generale di HERITY International)

Il Sistema Informativo: hardware, software e brainware

10 LUGLIO 2020 ore 15:00/18:00

Maurizio Quagliuolo (Segretario Generale di HERITY International) Essere sicuri e sentirsi sicuri

11 LUGLIO 2020 ore 10:00/13:00

Maurizio Quagliuolo (Segretario Generale di HERITY International)

Individuazione e progettazione collettiva di strumenti utili al caso di Lanciano

17 LUGLIO 2020 ore 10:00/13:00

Maurizio Quagliuolo (Segretario Generale di HERITY International)

Workshop. realizzazione degli strumenti

18 LUGLIO 2020 ore 15:00/18:00

Maurizio Quagliuolo (Segretario Generale di HERITY International)

Individuazione e progettazione collettiva di strumenti utili al caso di Lanciano

20 LUGLIO 2020 ore 17:00/18:30

Ottavio Bucarelli (Pro-Direttore Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa Pontificia Università Gregoriana)

Introduzione ai Beni Culturali della Chiesa. Definizione, tipologie.

22 LUGLIO 2020 ore 17:00/19:00

Filippo Lanci (Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Teramo – Atri)

La costruzione del paesaggio religioso cristiano e il culto delle sacre Reliquie: sviluppi, polemiche, significati. I

24 LUGLIO 2020 ore 17:00/18:30

Fabrizio Rossi (Luogotenente in congedo Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico)

Tutela dei Beni Culturali. Principi generali e standard di buone prassi per la prevenzione e la sicurezza.

29 LUGLIO 2020 ore 17:00/19:00

Filippo Lanci (Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Teramo – Atri)

La costruzione del paesaggio religioso cristiano e il culto delle sacre Reliquie: sviluppi, polemiche, significati II.

4 SETTEMBRE 2020 ore 17:00/18:30

Emilia Polidoro (Storica)

Ripensare il territorio: percorsi e strategie per la valorizzazione del paesaggio culturale abruzzese

7 SETTEMBRE 2020 ore 17:00/18:30

Gaetano Curzi (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali – Università degli Studi G. d’Annunzio)

Scultura lignea medievale in Abruzzo I

8 SETTEMBRE 2020 ore 17:00/18:30

Gaetano Curzi (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali – Università degli Studi G. d’Annunzio)

Scultura lignea medievale in Abruzzo II

16 SETTEMBRE 2020 ore 17:00/18:30

Ottavio Bucarelli (Pro-Direttore Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa Pontificia Università Gregoriana)

Introduzione ai Beni Culturali della Chiesa. Valorizzazione.

CHIESE APERTE 2020 EXTRA

10 SETTEMBRE 2020 ore 10:30/11:30

Maria Cristina Ricciardi (Dipartimento di lettere, Arti e Scienze Sociali – Università degli Studi G. d’Annunzio)

Il pittore Federico Spoltore e gli anni dell’Arte Sacra in Abruzzo.

11 SETTEMBRE 2020 ore 10:30/11:30

Vincenza Ferrara (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Medicina e Farmacia)

Reliquie e miracoli. L’arte per la formazione in area medica e sanitaria.

DESTINATARI E CHIESE INTERESSATE

Volontari associati cui affidare il servizio di accoglienza, custodia e valorizzazione delle chiese di rilevante interesse storico di Lanciano.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Programma del Corso e Modulo di iscrizione sono disponibili presso la LIBRERIA REGINA PACIS (Corso Roma, 8 – Lanciano) e scaricabili dal sito diocesano www.diocesilanciano.it

È possibile farne richiesta contattando direttamente l’Associazione La Santa Casa 338 9852635 o all’indirizzo lasantacasalanciano@gmail.com

Il Modulo di Iscrizione, debitamente compilato dovrà essere consegnato presso la LIBRERIA REGINA PACIS Corso Roma 8 Lanciano o inviato via mail all’indirizzo lasantacasalanciano@gmail.com allegando la ricevuta di pagamento dell’iscrizione di € 10,00 che potrà essere versata sul C.C. IT23 T0896877750000160100312 oppure pagata, contestualmente all’iscrizione presso la LIBRERIA REGINA PACIS Corso Roma, 8 Lanciano ENTRO IL 3 luglio 2020.

Lanciano città eucaristica: alla scoperta di due miracoli tra luoghi, riti e tradizioni

UN NUOVO PERCORSO, DEDICATO AL TEMA DELL’EUCARESTIA, È DISPONIBILE SU QUESTO PORTALE

E’ disponibile un nuovo percorso dedicato al tema dell’Eucarestia a cura dell’Associazione La Santa Casa di Lanciano e con il contributo di Ada Giarrocco e Domenico Maria del Bello. Questo tema a Lanciano riveste un ruolo fondamentale per la presenza di due miracoli eucaristici che ogni anno rendono la città meta di pellegrinaggi internazionali. Il Santuario del Miracolo Eucaristico nella chiesa di San Francesco conserva le reliquie del miracolo avvenuto nell’VIII secolo; il secondo miracolo eucaristico del 1273, oggi noto come Miracolo di Offida, è invece custodito nella chiesa di Santa Croce. Il percorso collega in un itinerario i luoghi (Lanciano, Offida e Orvieto), le vicende storiche, i beni culturali materiali ed immateriali, le tradizioni e i riti per suggerire un’interpretazione trasversale del patrimonio culturale ecclesiastico.