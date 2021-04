Celebrazioni del 25 aprile a Teramo, 76° anniversario della Liberazione

TERAMO – Di seguito il calendario degli eventi organizzati dal Comune di Teramo per domenica 25 aprile, in accordo con la Prefettura, per onorare il 76° Anniversario della Liberazione; gli eventi si terranno in ossequio a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in osservanza delle disposizioni correlate al contenimento del Covid.

Il programma è il seguente:

ore 10.15 il Sindaco e il Presidente A.N.P.I. sosteranno per qualche minuto di raccoglimento al Monumento al Partigiano, sito presso i giardini della Madonna delle Grazie, dove deporranno una ghirlanda di fiori.

Ore 10.45 – in Piazza Orsini il Sindaco e l’assessore Ilaria De Sanctis riceveranno dalla Presidente del Circolo Hannah Arendt, la richiesta di intitolazione alle “Madri della Libertà” di nuove vie cittadine.

Ore 11.15 – Viale Mazzini – Monumento ai Caduti di tutte le Guerre:

Deposizione della corona di alloro ai caduti di tutte le guerre, alla presenza di S. E. il Prefetto di Teramo;

saluto istituzionale del Sindaco di Teramo;

breve saluto del Presidente ANPI.

deposizione della corona di alloro per la commemorazione dei teramani Alberto Pepe, Mario Capuani, Berardo D’Antonio, Romolo Di Giovannantonio.

tradizionale omaggio alla Resistenza da parte dei residenti, cui parteciperà il Sindaco.