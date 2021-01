Castelnuovo Calcio, al via da oggi il percorso sociale

CASTELNUOVO – E’ ufficialmente partita l’attività del Castelnuovo V. Calcio rivolta al settore sociale. Questa mattina il Presidente, Giancarlo Di Flaviano, il Direttore Generale Emilio Capaldi, il Capitano Francesco Terrenzio e il Vice Capitano Massimo Loviso, in rappresentanza dell’intera squadra, si sono recati presso la scuola dell’infanzia di Guardia Vomano, per apportare un contributo in termini di materiale didattico all’Istituto. Si legge nella nota della società:

“Una mattinata fatta non solo di donazioni, ma anche di sorrisi tra i presenti, primi fra tutti tra i piccoli studenti e i nostri tesserati, entusiasti di ricevere anche i gadget della squadra, pensati appositamente per la scuola.

Un ringraziamento doveroso è per la Preside dell’Istituto Comprensivo di Notaresco Maria Lalli per la collaborazione e l’accoglienza, alle maestre e alla cartolibreria Play Island di Castelnuovo Vomano per il materiale e per il contributo aggiuntivo offerto, segno della vicinanza e della sensibilità delle attività territoriali, alla nostra visione del concetto di socialità e solidarietà”.