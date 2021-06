Castelnuovo a Vomano, archiviata la stagione si pensa già alla prossima

CASTELNUOVO VOMANO – Neanche il tempo di concludere una lunga ed estenuante prima stagione in serie D e il Castelnuovo Vomano è già al lavoro per costruire il prossimo campionato. Nell’ottica di crescita che ha sempre caratterizzato la società, si proseguirà per ottimizzare lo staff dirigenziale e tecnico, continuando a sviluppare il percorso delle ultime positive stagioni, puntando a perseguire una migliore competitività.

Con l’occasione, la società smentisce l’ingresso in società dell’ex Presidente del Teramo Luciano Campitelli, imprenditore stimato e molto attivo del territorio il quale, come tanti altri, da amante dello sport e del calcio darà nuovamente un importante contributo alla società nero verde, esclusivamente in termini di sponsorizzazioni. Nei prossimi giorni la società provvederà a comunicare tutte le novità che interverranno riguardo alla stagione che stiamo per affrontare.