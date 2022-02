Castellalto, sanificatori nelle scuole dell’Istituto “Margherita Hack”

CASTELLALTO – Rendere la scuola un luogo sempre più sicuro, un imperativo costante, ma che in tempi di emergenza sanitaria è diventato la priorità per i Dirigenti scolastici, impegnati in uno sforzo continuo, per garantire continuità e sicurezza ai propri studenti, anche grazie agli interventi del Governo.

Con le risorse messe a disposizione dal “Decreto sostegni-bis”, l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Castellalto – Cellino ha dotato i plessi di un doppio sistema di purificazione e sanificazione: sono stati acquistati sanificatori non in presenza, sistemi di controllo e gestione in remoto della disinfezione ad ozono, con dispositivi mobili capaci di sanificare pi ambienti differenti, e purificatori d’aria d’appoggio, con tre strati di filtraggio da utilizzare in presenza.

I dispositivi sono stati collocati nelle 15 scuole dell’Istituto per servire tutte le aule e i laboratori presenti in ciascun plesso e sono già funzionanti. Essi garantiscono, dunque, l’abbattimento di virus e batteri; un investimento che va al di là dell’attuale emergenza pandemica e che rende le scuole dell’Istituto ancora pi sicure per gli studenti e il personale.