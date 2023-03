Casa di comunità a San Silvestro: esito incontro con residenti

PESCARA – Una riunione che ha sortito l’effetto di rasserenare i residenti del quartiere San Silvestro dove la Asl, nel sito del Parco 8 marzo, intende realizzare una Casa di Comunità a valere sui fondi del PNRR. È quanto è emerso dall’incontro svoltosi nel pomeriggio a Palazzo di città cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, un’ampia rappresentanza dei consiglieri di maggioranza e opposizione oltre, naturalmente, a un folto gruppo di abitanti del quartiere interessato. La richiesta degli abitanti è stata infatti quella di tenere quanto prima un incontro, cui partecipino i vertici della Asl e l’Amministrazione comunale, trovando in questo senso la piena disponibilità del primo cittadino.

“Da ciò che mi hanno chiesto – ha detto il sindaco a latere della seduta di Consiglio sul tema, durata pochi minuti – lo scopo è quello di far conoscere meglio ai residenti le caratteristiche del progetto e quanto sia importante la struttura, che la Asl vuole realizzare in quel sito, sia dal punto di vista sanitario che dell’assistenza, soprattutto guardando alle fasce più deboli della popolazione che vivono in quella zona della città che è densamente abitata. È il motivo per il quale ho deciso di ritirare nel corso del Consiglio di questo pomeriggio la delibera che concede quelle aree che, ricordo, sono destinate proprio ai servizi a beneficio della popolazione”. Masci ha ricordato come la possibilità di poter usufruire degli investimenti del PNRR sia legata alla rapidità di esecuzione dei progetti e quindi quell’area è stata individuata, essendo l’unica disponibile, per consentire alla Regione e alla Asl di partecipare ai bandi.

“Ciò non toglie – ha concluso Masci – che con gli altri partner e con la gente del posto si tenteranno tutte le strade possibili per trovare altri spazi da dedicare a parco pubblico attrezzato, perché è chiaro che quest’amministrazione non è in alcun modo, e ci mancherebbe, sfavorevole ad assecondare le legittime aspettative delle persone.

E anzi, fin dall’inizio del mandato, ha lavorato per incrementare le aree destinate a verde nella città di Pescara”.