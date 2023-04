CAS, riaperti i termini per la presentazione delle domande

TERAMO – E’ stata pubblicata oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza che riapre i termini per la presentazione delle domande per il mantenimento del Cas per chi non era riuscito a presentare, suo malgrado, l’istanza sull’apposita piattaforma entro il termine del 15 ottobre. Chi era in possesso dei requisiti a quella data potrà inoltrare la domanda, sempre in via telematica, sulla piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://appsem.invitalia.it/, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, i cui effetti sono reatroattivi.

