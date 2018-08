Carpi Football Academy: due interessanti stage a Trasacco e Pescara diretti da Loris Carbonelli

Più di 170 ragazzi presenti in due giornate, nuove affiliate e start up in programma a Carpi

TRASACCO (AQ) – Dopo una breve pausa estiva in cui si è lavorato molto a fari spenti, sono tornati sul campo e hanno ripreso le attività i formatori del Carpi Football Academy in Abruzzo e Molise. Si sono svolti nei giorni scorsi due interessanti stage in Abruzzo e più precisamente a Trasacco e Pescara. Il tutto coordinato e diretto dal cupellese Loris Carbonelli, formatore Carpi Academy, e dal collaboratore Callisto Roselli.

Il primo stage si è svolto sul campo in erba naturale dell’ Ultra Plus Trasacco, neo affiliata del Carpi Academy. Presenti ben 90 ragazzini delle categorie Piccoli Amici ed Esordienti. Al campo anche il presidente e allenatori del settore giovanile Plus Ultra Cristian Di Salvatore, Emidio Esposito, Marco Carusi, Gianluca Salvati, Pasquale Carusi, Maurizio Civitareale e Antonio Del Proposto oltre ad alcuni tecnici e dirigenti di squadre marsicane che hanno voluto conoscere le metodologie Carpi Football Academy e tastare con mano.

Il secondo stage si è svolto il 10 agosto al campo Adriano Flacco con la Cantera Adriatica del presidente Massimo Giannetti. Il sodalizio è cresciuto molto negli ultimi anni a livello qualitativo tanto da diventare per il Carpi Football Academy anche polo tecnico dell’Aquila e punto di riferimento per tanti ragazzi del territorio abruzzese grazie ai tecnici tutti formati e preparati dal Carpi e all’inserimento nello staff di figure come nutrizionista, mental coach, psicologo e osteopata. Presenti 80 ragazzini e ragazzine dal 2002 al 2013.

Prossimi appuntamenti in programma a Martinsicuro, Petacciato (altre due nuove affiliate) e Cupello. Start up successivamente a Carpi in occasione della prima partita casalinga nel campionato di serie B. Saranno invitati i rappresentanti delle varie società affiliate, si assisterà alla partita e verranno poi illustrati obiettivi, metodologie e progetti del Carpi Football Academy per la stagione 2018-2019.