Carlo Frascari confermato alla carica dello Snals Abruzzo

Il Congresso regionale di venerdì scorso, convocato in modo telematico, ha rinnovato anche i componenti il direttivo

REGIONE – Il Congresso Regionale dello SNALS-Confsal, convocato in modo telematico lo scorso 24 settembre, ha confermato alla carica di Segretario Regionale Carlo Frascari mentre, sono stati eletti alla segreteria regionale: Maria Rosaria Lupi, Pamela Nardicchia, Domenico Di Donato e Nicola Mastrangelo per un direttivo piuttosto rinnovato nelle persone e nell’impegno.

A margine delle operazioni di voto e dei lavori congressuali il massimo dirigente abruzzese del sindacato autonomo della scuola ha voluto esprime il senso della sua gratitudine a tutta la comunità Snals abruzzese.

“Intanto ringrazio i colleghi del Consiglio Regionale che mi hanno voluto confermare nell’incarico”, ha cominciato Frascari,” e dare continuità ad una linea, e un’idea di sindacato scolastico sicuramente inclusivo. La scuola abruzzese”, ha proseguito il riconfermato segretario regionale, “come quella italiana, è alle prese con le conseguenze, spesso drammatiche, della pandemia che ha prodotto importanti lesioni nel tessuto didattico e formativo delle istituzioni scolastiche. A questa emergenza si affiancano carenze strutturali e organizzative di sistema che in Abruzzo sono particolarmente sentite essendo la nostra regione ancora impegnata a risolvere i danni del terremoto del 2009. La provincia de L’Aquila aspetta ancora la ricostruzione delle scuole distrutte dal sisma dopo 12 anni di promesse non mantenute.

Lo SNALS”, ha poi chiarito Frascari, ”da sempre impegnato nella difesa del diritto all’istruzione e per il riconoscimento del lavoro di tutto il personale della scuola, si mette a disposizione per collaborare con le istituzioni regionali allo scopo di migliorare il servizio scolastico e le condizioni di lavoro di quanti in esso vi operano. Un grazie particolare”, ha concluso il massimo dirigente regionale del sindacato autonomo della scuola, ”alle strutture provinciali del sindacato che mi hanno sempre sostenuto nello scorso mandato e che sono certo continueranno a farlo con autentico spirito di collaborazione”.