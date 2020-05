Caramanico Terme, lavori di risanamento pavimentazione SS487

Lo si apprende da Anas che annuncia che gli interventi interesseranno i tratti saltuari tra il chilometro 0 ed il 28 in direzione Caramanico Terme dal 7 maggio. Completamento lavori per il 2 giugno, istituito senso unico alternato

CARAMANICO TERME – Sono partiti i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 487 “Di Caramanico Terme” da parte di Anas (Gruppo FS italiane). A partire da giovedì 7 maggio gli interventi interesseranno tratti saltuari tra il chilometro 0 ed il 28 in direzione Caramanico Terme (PE). In corrispondenza del cantiere sarà istituito il senso unico alternato. Il completamento è previsto entro martedì 2 giugno.

