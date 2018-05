Capriolo ferito salvato sulla SS16, si era rifugiato in un cespuglio

LANCIANO – Storia a lieto fine per un capriolo salvato dal servizio Sanità animale della Asl Lanciano Vasto Chieti dopo essere rimasto impigliato tra arbusti e rovi ai bordi della SS 16 a Rocca San Giovanni. L’allarme è stato lanciato dai Carabinieri Forestali di Lanciano i quali hanno aperto un varco per consentire ai veterinari di sedare l’animale per poterlo estrarre e curare.

Il capriolo è stato visitato dal veterinario Vincenzo Caporale, trasferito nel canile sanitario di Lanciano per la cura delle ferite all’altezza della coda, poi sottoposto a radiografia per verificare fratture e a controlli ematici per scongiurare la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o proprie della specie.

Risultato sanissimo, dopo essere stato stabilizzato e identificato con impianto di microchip, il capriolo è stato trasportato al Centro recupero fauna selvatica dei Carabinieri Forestali di Pescara. Soddisfatto per l’esito dell’intervento il direttore del servizio Sanità animale della Asl Giovanni Di Paolo.