Alla Capanna di Betlemme di Chieti, ultimo dell’anno 2022 per il sociale

CHIETI – Una festa aperta a tutti: sia a chi non può permettersi di pagare il tradizionale cenone, sia a chi non sa con chi festeggiarlo. La speciale festa dell’ultimo dell’anno si terrà presso la Capanna di Betlemme di Chieti, la casa di accoglienza per senza fissa dimora e famiglie disagiate gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Oltre agli ospiti della casa di accoglienza sono state invitate famiglie disagiate del territorio che farebbero fatica ad organizzare il cenone. Alla fine sarà consegnato un dono caldo e utile.

«Vogliamo stare insieme a chi è solo anche durante le festività. – spiega Luca Fortunato, responsabile della casa di accoglienza di Chieti – Faremo una tavolata di 270 persone. Alle 18 andremo sulle strade ad incontrare le persone senzatetto per invitarli a venire a festeggiare con noi. Verrà con noi un gruppo di 65 ragazzi provenienti da tutta Italia che stanno passando le feste con noi. Con i giovani sperimenteremo la gioia che non viene dall’abuso di alcol o dallo sballo, ma che viene dal festeggiare insieme a chi è rimasto più indietro».