Alla Canottieri Roma il Campionato Italiano a squadre over 70

La squadra romana si è imposta nella final four disputata sui campi del Circolo Tennis Prati 37

PESCARA – I tennisti della Canottieri Roma sono i nuovi campioni italiani over 70. La squadra capitolina ha dominato nella final four, disputata dal 24 al 26 giugno sui campi del Circolo Tennis Prati 37. Alla competizione hanno partecipato le seguenti squadre: CC Roma, Nastro Verde, Monviso TC e Prati SSD.

La formazione romana, composta da Costella V., Nucci G., Vellucci B., Orecchio B., Lanza L., nella prima giornata si è imposta per 3 a 0 sul Nastro Verde, nella seconda giornata ha superato per 3 a 0 Prati SSD e nella giornata conclusiva ha sconfitto per 3 a 0 il Monviso TC. In totale 9 vittorie in 9 incontri disputati. Tra i tennisti romani da segnalare Giancarlo Nucci, attuale campione europeo over 70.

Seconda classificata è risultata la squadra del Nastro Verde, che ha vinto due incontri per 2 a 1: nella seconda giornata con Monviso TC e nella terza giornata con Prati SSD. Tra i componenti della formazione lombarda un certo Piero Toci, ex giocatore di prima categoria.

Terza classificata la squadra del Monviso TC vittoriosa per 2 a 1 nella prima giornata su Prati SSD.

Quarta classificata la squadra di casa. Prati SSD su 9 incontri ne ha vinti solo due: nella prima giornata un doppio con Ciccotelli L. e Tracanna B., nella terza giornata un doppio con Tracanna B. e Massignani A.

Di seguito i giocatori schierati da Prati SSD: D’Ambruoso Vito Michele, Giordano Marcello, Ciccotelli Luciano, Tracanna Beniamino, Massignani Arturo, Brozzetti Sandro. Tra i componenti della squadra non ha potuto scendere in campo Cianci Riccardo a causa di un infortunio alla spalla.

Classifica finale:

Punti V S

CC Roma 6 9 0 CAMPIONE D’ITALIA

Nastro Verde 4 4 5

Monviso TC 2 3 6

Prati SSD 0 2 7