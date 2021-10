Campionato Regionale Veterani Fit 2021 ASD Circolo Tennis Silvi

SILVI – L’Abruzzo tennistisco maschile, classe veterani, ha i suoi nuovi campioni regionali 2021. Oltre sessanta atleti, in rappresentanza delle 4 province, hanno incrociato le racchette, in una quindici giorni “memorabile”, al Centro Polisportivo Marina di Città Sant’Angelo. Torneo dedicato, in questa edizione, alla memoria di Sergio Mazzone, maestro e pioniere di questo sport, che riuscì, negli anni ’70, a contaminare e diffondere sul territorio abruzzese la pratica del tennis.

Campione regionale over 40 è Gabriele Sorgi CT Avezzano, al secondo posto Paolo Perozzi CT Tortoreto. Per gli over 45 il titolo è andato a Massimiliano Scimia, CT L’Aquila, che in finale si è imposto sull’atleta di casa, Bruno Gallo, CT Silvi. Tra i cinquantenni ha primeggiato, Gabriele Sorgi, CT Avezzano, su Sergio Chiarito, CT Pescara. Per gli over 55 la vittoria è di Sergio Di Filippantonio, CT Alba Adriatica, che ha sconfitto, Filippo Orsatti, CT Prati37. Campione over 60, Carmine Ricca, TC Roseto, vice Adelchi Croce, TC Chieti. Per gli over 65 il titolo è andato a Costantino Di Donato, TC La Campagna, al secondo posto, l’atleta del CT Prati37, Franco Forlizzi, mentre il suo compagno di Circolo, Luciano Ciccotelli, si è imposto tra gli over 70, battendo in finale Claudio Cagnoli, CT L’Aquila.

Da tutti i partecipanti è stata apprezzata la sapiente e certosina organizzazione dell’Asd Circolo Tennis Silvi a cui ha fatto il paio la correttezza e l’ottimo livello tecnico mostrato dagli atleti “veterani”.

Bella e calorosa la cornice di festa della manifestazione di chiusura e premiazione a cui hanno partecipato il presidente del CONI Abruzzo, Enzo Impastaro e il vicesindaco del comune di Silvi, Fabrizio Valloscura.

Tutto si è svolto nel pieno rispetto dei protocolli Covid emanati dal CONI e dalla Federtennis (tutti i partecipanti con Green Pass o muniti di tamponi al seguito).

Appuntamento, dal 16 ottobre, con la 15esima edizione del Torneo Nazionale Open D’autunno, al Centro Polisportivo Marina di Città Sant’Angelo.