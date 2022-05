Campionato Primaverile Vela d’altura, ultimo weekend a Pescara

Partenza sabato 7 e domenica 8 dal Marina di Pescara, giornate che si prospettano incerte per le condizioni meteo-marine

PESCARA – Tornano le vele davanti alla costa pescarese. L’occasione è rappresentata dalle due giornate di regate del Campionato Primaverile organizzato dal Circolo nautico Pescara (Cnp2018) sotto l’egida dalla Federazione Italiana Vela, IX Zona Abruzzo e Molise. Dopo le prove di due settimane fa le imbarcazioni arrivano al giro di boa per l’assegnazione del titolo.

Partenza sabato 7 e domenica 8 dal Marina di Pescara, giornate che si prospettano incerte per le condizioni meteo-marine. Sono una decina le imbarcazioni divise in classi a seconda delle lunghezze, impegnate nel classico percorso a triangolo nello specchio d’acqua tra Pescara e Francavilla.

Devono essere disputate almeno altre due prove affinché il campionato sia valido. Le classifiche al momento vedono la maggiore incertezza nella classe C (le imbarcazioni più grandi) con MGS, Milou e Ambrosia divise da pochi punti tra loro. La categoria B è appannaggio di Celeste vincitrice delle precedenti giornate, mentre nella classe A c’è Liberty al comando. All’elenco delle imbarcazioni è previsto l’inserimento di altre concorrenti che rendono più competitive e appassionanti le regate.

Nino Venditti, presidente del Cnp2018: “Siamo soddisfatti di questo inizio di stagione. Anche la Regata dei Trabocchi tra Pescara e Vasto è stata un successo, soprattutto per l’unione di due circoli nautici nell’organizzazione. La vela e gli sport in mare in generale sono legati a filo doppio con le condizioni meteo-marine, davvero imprevedibili fino all’ultimo minuto”.

La base operativa è sempre la Club House del Circolo e l’organizzazione è curata in particolare dallo staff dei volontari più attivi, coinvolti in tutto il calendario degli eventi e delle regate che si svolgono anche grazie ai principali sponsor: Banca Generali Private, Ferretti Gioielleria, Locman Italy e Vittoria Rms.

Il programma

Sabato 7 maggio ore 9,30 briefing, ore 11 partenza, ore 16 eventi a terra.

Domenica 8 ore 9,30 briefing, ore 11 partenza, ore 16 eventi e premiazioni