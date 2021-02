Campionati italiani Indoor e Trofeo Skate Italia: la presentazione a Pescara

In programma sabato 27 febbraio alle ore 11.00 presso la Sala D’Annunzio dell’Aurum la presentazione alla stampa dell’edizione 2021

PESCARA – Sabato 27 febbraio alle ore 11.00 sarà presentata alla stampa l’edizione 2021 dei Campionati italiani Indoor e il Trofeo Skate Italia, massima manifestazione del pattinaggio italiano.

La manifestazione sportiva sarà quest’anno divisa in due weekend per evitare assembramenti in base alle normative Covid. Nel primo weekend (5/6/7 marzo) è prevista la presenza di circa 300 atleti delle categorie ragazzi e ragazzi 12. Nel secondo weekend invece (12/13/14 marzo) è prevista la presenza di circa 400 atleti delle categorie allievi, juniores e seniores. Saranno assegnati 30 titoli italiani ad atleti provenienti da tutta Italia.

Alla presentazione interverranno il Sindaco Carlo Masci, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, il vicesindaco Gianni Santilli, l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, l’Assessore allo Sport della Regione Abruzzo Guido Liris, il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, il presidente della Commissione Consiliare Sport Adamo Scurti, il presidente italiano FISR, Sabatino Aracu il responsabile discipline FISR Sandro Cipriani, il presidente regionale FISR Giovanni Di Eugenio, il Giudice Sportivo Territoriale FISR Abruzzo Daniele Sciarra e gli organizzatori del C.S. Pattinaggio Pescara, Angelo Lombardi, Paola Ballarini e Lino Petrosino.