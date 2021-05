Campagna vaccinale a Pescara: +1.100 dosi di AstraZenaca da sabato

PESCARA – A partire da sabato e fino a mercoledì della prossima settimana, l’utenza di Pescara e provincia potrà usufruire di ulteriori 1100 dosi di farmaco AstraZeneca (350 sabato e 250 al giorno per lunedì, martedì e mercoledì). Anche in questo caso è e sarà necessario procedere alla prenotazione passando dalla piattaforma digitale dell’amministrazione (www.comune.pescara.it). Si ricorda che questa opportunità è aperta alla categoria degli Over-60, in particolare a quanti abbiano già manifestato la propria disponibilità a sottoporsi alla profilassi. Una volta entrati sul sito istituzionale del Comune bisognerà accedere alla prenotazione dalla sezione “Città di Pescara – Vaccinazioni anti-Covid 19” e subito dopo utilizzare il pulsante “Prenota vaccinazione Settimana AstraZeneca”.

