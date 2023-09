Campagna abbonamenti Panthers Roseto stagione 2023/2024

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi custodisce oltre un secolo di storia cestistica. Proprio qui, infatti, il basket non è vissuto soltanto come un semplice sport ma è soprattutto una passione viscerale, un aggregatore sociale, un elemento culturale. Ogni lido ha il suo canestro, ogni cortile ha il suo canestro, 24 ore al giorno si parla solo e soltanto di pallacanestro.

Le Panthers Roseto, partecipando al campionato di Serie A2, vogliono scrivere pagine importanti di questo splendido libro ultracentenario e anche voi potete essere protagonisti, sottoscrivendo il vostro abbonamento, sostenendoci partita dopo partita, rendendo il PalaMaggetti il vero sesto uomo in campo.

I PREZZI

Abbonamento intero: € 50,00

Ingresso adulti: € 5,00 (dai 18 anni in su)

Ingresso ridotto: € 2,00 (14-18 anni)

Ingresso gratuito (0-13 anni e invalidi al 100%)

Dove e come acquistarli: messaggio whatsapp ai numeri 338.3317969 e 366.6601316, Italo Ottici (via Nazionale 181, Roseto degli Abruzzi), Tabaccheria Cartolotto (via Svezia 21, Roseto degli Abruzzi)