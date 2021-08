Calendario Teramo Calcio 2021/2022: le partite dei biancorossi

Per i biancorossi partenza in salita con la trasferta a Chiavari: esordio casalingo con il Siena e derby con il Pescara alla 14ma giornata: ecco tutte le partite

TERAMO – Nel tardo pomeriggio di ieri, 9 agosto 2021, è stato elaborato il calendario della Lega Pro per la stagione 2021/2022. Il Teramo, questa stagione inserito non più nel girone C ma B, partirà con la trasferta di Chiavari contro la retrocessa Virtus Entella. L’esordio casalingo sarà invece contro il Siena e subito dopo trasferta contro un’altra “corazzata” potenziale del girone, il Modena. Alla 14ma giornata invece di sarà il derby contro il Pescara con andata all’Adriatico il 14 novembre e ritorno al Bonolis il 20 marzo. Di seguito il calendario completo con prima giornata in programma il 28 agosto quindi il commento del ds Musa e di mister Guidi.

CALENDARIO TERAMO CALCIO 2021/2022

1°Giornata: Entella – Teramo (and. 29 Ago 2021 – rit. 22 Dic 2021)

2°Giornata: Teramo – Siena (and. 5 Set 2021 – rit. 9 Gen 2022)

3°Giornata: Modena – Teramo (and. 12 Set 2021 – rit. 16 Gen 2022)

4°Giornata: Teramo – Vis Pesaro (and. 19 Set 2021 – rit. 23 Gen 2022)

5°Giornata: Teramo – Imolese (and. 26 Set 2021 – rit. 30 Gen 2022)

6°Giornata: Lucchese – Teramo (and. 29 Set 2021 – rit. 6 Feb 2022)

7°Giornata: Teramo – Viterbese (and. 3 Ott 2021 – rit. 13 Feb 2022)

8°Giornata: X – Teramo (and. 10 Ott 2021 – rit. 16 Feb 2022)

9°Giornata: Teramo – Gubbio (and. 17 Ott 2021 – rit. 20 Feb 2022)

10°Giornata: Grosseto – Teramo (and. 20 Ott 2021 – rit. 27 Feb 2022)

11°Giornata: Teramo – Cesena (and. 24 Ott 2021 – rit. 6 Mar 2022)

12°Giornata: Montevarchi – Teramo (and. 31 Ott 2021 – rit. 13 Mar 2022)

13°Giornata: Teramo – Fermana (and. 7 Nov 2021 – rit. 16 Mar 2022)

14°Giornata: Pescara – Teramo (and. 14 Nov 2021 – rit. 20 Mar 2022)

15°Giornata: Teramo – Olbia (and. 21 Nov 2021 – rit. 27 Mar 2022)

16°Giornata: Carrarese – Teramo (and. 28 Nov 2021 – rit. 3 Apr 2022)

17°:Giornata: Pontedera – Teramo (and. 5 Dic 2021 – rit. 10 Apr 2022)

18°Giornata: Teramo – Ancona Matelica (and. 12 Dic 2021 – rit. 15 Apr 2022)

19°Giornata: Reggiana – Teramo (and. 19 Dic 2021 – rit. 24 Apr 2022)

DS MUSA: «È un avvio difficile, in casa di una delle favorite per la vittoria finale. Si tratterà di un battesimo affascinante contro un club appena retrocesso dalla Serie B e con grandi aspettative di rilancio. Cercheremo ovviamente di farci trovare pronti, anche se alla prima di campionato credo che le influenze del mercato saranno ancora presenti. Avremo poi una nobile decaduta come il Siena al “Bonolis”, prima di sfidare un’altra candidata al successo del campionato, il Modena, anche se, come si suol dire, vanno affrontate tutte. Per il derby ci sarà tempo per pensarci. Quello che più mi auguro è che il ritorno nel girone centrale, possa incentivare una presenza sempre più cospicua dei nostri sostenitori, perché ne avremo bisogno».

MISTER GUIDI: «Esordiremo contro l’Entella, una delle ovvie pretendenti alla vittoria del girone, ma il trittico iniziale sarà caratterizzato da un elevato coefficiente di difficoltà e dovremo farci trovare pronti, perché avremo davanti subito due delle quattro favorite d’obbligo, mentre la nostra sarà una rosa probabilmente ancora in costruzione. Il calendario va analizzato nella sua interezza: se è vero che nel girone di andata chiuderemo con tre trasferte nelle ultime quattro, il quadro si bilancerà al ritorno. Spero che il gruppo possa risultare ricettivo al massimo perché, calendario a parte, la mia priorità rimane la squadra».