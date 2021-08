Calendario Pescara Calcio 2021 – 2022

Esordio casalingo dei biancazzurri nel campionato di Serie C girone B stagione 2021/2022 contro l’Ancona Matelica: le date in programma

PESCARA – Lunedì 9 agosto sono stati sorteggiati i calendari per i tre gironi di Serie C, stagione 2021/2022. Ricordiamo che la stagione partirà il prossimo 29 agosto mentre si concluderà il 24 aprile 2022 quindi spazio ai playoff e playout. I biancazzurri partiranno in casa questa nuova avventura ospitando l’Ancona Matelica mentre nella seconda trasferta in terra toscana contro la Carrarese. La stagione regolare si chiuderà il 24 aprile con la gara casalinga contro l’Imolese.

Andiamo a vedere di seguito quali saranno gli impegni del Pescara nel girone B.

Il cammino del Pescara in Serie C, Calendario 2021 – 2022

1° giornata Pescara – Ancona Matelica (29 agosto 2021 – 22 dicembre 2021)

2° giornata Carrarrese – Pescara (5 settembre – 9 gennaio)

3° giornata Pescara – Vis Pesaro (12 settembre – 16 gennaio)

4° giornata Aquila Montevarchi – Pescara (19 settembre – 23 gennaio)

5° giornata Pescara – Viterbese (26 settembre – 30 gennaio)

6° giornata Gubbio – Pescara (29 settembre – 6 febbraio)

7° giornata Pescara – Reggiana (3 ottobre – 13 febbraio)

8° giornata Virtus Entella – Pescara (10 ottobre – 16 febbraio)

9° giornata Pescara – Fermana (17 ottobre – 20 febbraio)

10° giornata Pescara – Modena (20 ottobre – 22 febbraio)

11° giornata Siena – Pescara (24 ottobre – 6 marzo)

12° giornata Pescara – Olbia (31 ottobre – 13 marzo)

13° giornata Cesena – Pescara (7 novembre – 16 marzo)

14° giornata Pescara – Teramo (14 novembre – 20 marzo)

15° giornata Pontedera – Pescara (21 novembre – 28 marzo)

16° giornata Pescara – Lucchese (28 novembre – 3 aprile)

17° giornata Grosseto – Pescara (5 dicembre – 10 aprile)

18° giornata Pescara – X (12 dicembre – 15 aprile)

19° giornata Imolese – Pescara (19 dicembre – 24 aprile)

NOTA: le date non tengono conto degli eventuali anticipi e posticipi