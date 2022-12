Calendario eventi di Natale 2022 ad Avezzano: il programma

Il calendario degli eventi di Natale che prosegue dopo il bagno di folla in piazza Risorgimento per Lino Banfi. L’attore, insieme al sindaco Giovanni Di Pangrazio, ha acceso le luminarie dando il via alle feste

AVEZZANO – Si procede oggi, sabato 10 dicembre, alle ore 16:00 con l’informativa cinofila da soccorso, a cura del distaccamento N.O.V. protezione civile di Massa D’Albe/Tagliacozzo. Poi alle 17:00 teatro dei Burattini ed infine alle 22:00 Musica con Dj Set.

Domenica 11 dicembre, sempre in piazza Risorgimento alle 10, laboratorio per bambini “decoriamo l’albero di Natale, mentre dalle 10: 30 “Un dono per un sorriso”: raccolta di giocattoli usati organizzata dall’associazione San Michele. Previsti anche Sport cinofili per bambini a cura della Dott.ssa Licia Monaco. Nel pomeriggio, ore 15:00, Babbo Natale in piazza per le letterine dei bimbi poi, alle ore 16:00, spazio al concerto del Coro Folkloristico Nativitas 2022 (Le Collanelle). Alle 17 30 spettacolo di danza con Daniela Veneziano mentre al Teatro dei Marsi alle 16 ci sarà il Concerto di Natale per la Pace in ricordo di don Antonio Sciarra (con ingresso gratuito). Al Castello Orsini alle 18:00, Orietta Spera darà il via al “Concerto di Fine Anno Città di Avezzano Edizione 2022” con il premio Giancarli.

Lunedì 12 dicembre dalle 9:30 alle 12:00, studenti al Teatro Tenda in Piazza Risorgimento. Nel pomeriggio, dalle 16, laboratorio per bambini “decoriamo l’albero di Natale” mentre presso la sala Montessori alle 17 30 si terrà la presentazione del libro “I Papi e Celestino V” di Angelo De Nicola che dialogherà con il giornalista Pino Veri

Martedì 13 dicembre e mercoledì 14 in Piazza Risorgimento altro laboratorio di decorazione dell’albero di Natale e alle 18 la rassegna teatrale Poesie contemporanee

Venerdì 16 dicembre ore 17:30 Letture animate per bambini con Fabio di Cocco che metterà in scena “Il segreto di Babbo Natale” mentre alle 18:30 Avezzano in Cinema Christmas Edition: proiezione Cartoni Disney di Natale con “A Christmas Karol” (nel Teatro Tenda riscaldato)”.

Sabato 17 dicembre, alla Sala Montessori Arte Libera “Wine shop trio jazz”; poi alle 21 al Castello Orsini Marsica Blues con il concerto “Scheol Dilumiller” mentre in Piazza Risorgimento alle ore 16:30 ci sarà lo spettacolo Balli di Natale con le migliori scuole di Ballo a cura di Cinzia Corticelli e, alle 17:30, letture animate per Bambini “Favole e leggende sotto l’albero” a cura di Laura Bongiovanni. Infine, alle 22:00, Musica by Emanuele Dj.

Domenica 18 dicembre in Piazza Risorgimento laboratorio dei bambini “Decoriamo i biscotti di glassa reale” con partenza alle 10 mentre dalle 11, “Educa il tuo cane” a cura di Licia Monaco. Nel pomeriggio, ore 16:30 Pupazzi Show, alle 17:00 Babbo natale in piazza per le letterine dei bimbi, e alle 17:30 letture animate con “i tre archeologi” a cura di Federico Summa. Alle 18:30 Natale in musica con “Sound & Soul” di Michela Olivieri.

Lunedì 19 dicembre mattinata dedicata alle letture per le scuole nel teatro tenda, poi dalle 16 laboratorio decoriamo i biscotti mentre alle 17:30 spazio alle poesie contemporanee.

Martedì 20 dicembre in Piazza Risorgimento letture per le scuole mentre ci si prepara per il grande concerto di Natale in Cattedrale.

Mercoledì 21 dicembre alle 16 laboratorio per bambini e alle 17:30 Poesie contemporanee nel Teatro tenda.

Giovedì 22 dicembre grande inaugurazione, in Piazza del Mercato, di Avezzano Bimbi in versione natalizia con Mascotte Christmas Parade a partire dalle 16:30. In Piazza Risorgimento alle ore 17:30 ci sarà lo spettacolo di Danza con la scuola Golden Dancing di Alessandra Verna.

Venerdì 23 dicembre, ore 15:00 Babbo Natale in piazza, dalle 16:00 Notte Bianca “Avezzano in Christmas” 1° ed. Street Food mentre alle 17:00 Concerto della Scuola di musica “Golden Music” di Francesca Polidori e alle 17:30 Golden Girls. Conclusione della serata con il Dj producer Paul Jokey A San Pelino invece alle 18 “Una luce brillò nella notte” concerto per organo coro e solista a cura dell’associazione Antecedente X.

Sabato 24 dicembre in Piazza Risorgimento alle 11:00 Consulenze gratuite per educazione di base del cane.

Domenica 25 dicembre in Piazza Risorgimento alle 16:00 Arriva il Circo di Natale mentre martedì 27 dicembre in Piazza del Mercato “Elfi Dance” balli a tema natalizio a cura di ASD Sun Village.

Mercoledì 28 alle 16:30 terzo appuntamento di Avezzano bimbi versione natalizia invece il 29 a Piazza Risorgimento 17:00 Spettacolo Ventriloquo Show. Alle 19 mega concerto Torge Live con ospite Serena Cataldi.

Venerdì 30 dicembre in Piazza Risorgimento dalle 18:30 Avezzano in Cinema Christmas con Frozen “Il Regno di Ghiaccio”. In serata, ad Antrosano, Concerto di fine anno a cura del maestro Fina. Alle 18:30, l’associazione musicale La scala di seta presenta a Paterno “note di Natale”.

Domenica 1° gennaio, alle 16:00 arriva il Circo di Pinocchio a Piazza Risorgimento.

Lunedì 2 gennaio: LILT/ Comitato per la Comunicazione Culturale Di Avezzano presentano evento di beneficenza Galà della Lirica “In concerto per la LILT” con Alberto De Mesi con la partecipazione straordinaria di Paola Crisigiovanni al Pianoforte: appuntamento alle ore 18,30 al Castello Orsini. Presenta Luca Di Nicola.

A Piazza Risorgimento alle 18:00 Rassegna teatrale Poesie Contemporanee, mentre alle 16:30 tornano gli elfi a Piazza Del Mercato

Martedì 3 gennaio in mattinata letture per le scuole al Teatro Tenda e alle 18:00 Rassegna teatrale (Teatro Tenda) con le Poesie Contemporanee.

Mercoledì 4 gennaio stesso programma con, in aggiunta, l’appuntamento alle 16 a Piazza Del Mercato con la danza degli elfi.

Venerdì 6 gennaio arriva la magia della Befana in piazza Risorgimento a partire dalle 16 con spettacolo “La magia della Befana e gli animali parlanti”. Poi animazione delle scuole di ballo e conclusione alle 18:30 con il cinema.

Sabato 7 gennaio, in Piazza Risorgimento, spettacolo di ballo a cura della Maestra Arianna Pulsoni e chiusura serale alle 22 Dj set

Il cartellone chiuderà Domenica 8 gennaio con lo spettacolo “Arriva la Compagnia dei Folli”.