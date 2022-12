Calendario della differenziata 2023 a Spoltore in arrivo

SPOLTORE – L’amministrazione comunale ha incontrato i dipendenti e gli amministratori della Rieco. Il 22 dicembre mattina l’occasione degli auguri di Natale è stata sfruttata anche per fare il punto della situazione del servizio e predisporre gli step legati al 2023: in particolare Rieco consegnerà dalla fine di questa settimana il nuovo calendario della raccolta differenziata, che sarà di soli 4 mesi: “il motivo è che prevediamo, a maggio e nei mesi successivi, delle modifiche legate all’entrata in funzione dell’Ecocentro” spiega l’assessore all’igiene urbana Rino Di Girolamo.

“L’obiettivo è aumentare l’efficienza della raccolta e continuare ad elevare il livello della differenziata”. Un nuovo calendario sarà dunque consegnato nel corso del prossimo anno: la piattaforma di stoccaggio è in corso di realizzazione a Santa Teresa e consentirà ai cittadini di consegnare in maniera più indipendente i propri rifiuti, in particolare ingombranti e Raee.

“Abbiamo voluto fare questo incontro con tutti i dipendenti” prosegue il sindaco Chiara Trulli “perché sono loro il fiore all’occhiello del servizio. Meritano un riconoscimento per il lavoro quotidiano che svolgono, offrendo un servizio d’eccellenza che già adesso i cittadini dei comuni vicini ci invidiano. In questi mesi abbiamo previsto degli interventi per migliorarlo in diversi aspetti, sia andando incontro alle segnalazioni, sia tenendo in considerazione le novità di impiantistica e nello smaltimento”.

“Il calendario 2023 si ferma da aprile, ma questo non significa che il servizio verrà interrotto” assicura Angelo Di Campli, consigliere d’amministrazione della Rieco, per chiarire qualsiasi dubbio all’utenza. “Ci prepariamo a un anno ricco di novità, anche nella gestione culturale dei rifiuti, che sono una risorsa se gestiti in maniera corretta e sostenibile”.